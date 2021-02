Prestação de contas: Delegado Pablo divulga balanço de dois anos de mandato na Câmara Federal

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo (PSL), começou o mês de fevereiro fazendo um balanço de dois anos de mandato na Câmara Federal. A prestação de contas pode ser conferida nas redes sociais do deputado, onde já foram postadas algumas ações que são destaque nos 24 meses de parlamento.

Continua depois da Publicidade

Entre as atividades mais importantes está a luta para combater a pandemia de coronavírus no Amazonas. Pablo defendeu junto ao governo Federal o envio de recursos financeiros, respiradores hospitalares, medicamentos e equipamentos de proteção para o tratamento de pacientes na capital e interior.

Desde os primeiros casos de coronavírus no Amazonas, em março do ano passado, o deputado luta para que o Estado tenha prioridade no recebimento dos médicos contratados pelo Ministério da Saúde.

Pablo conversou com o presidente Jair Bolsonaro e explicou o caos vivido na saúde pública do Amazonas. Graças à solicitação do deputado, o governo liberou aviões da FAB (Força Aérea Brasileira) para o transporte de pacientes a outros Estados, bem como o envio de tanques de oxigênio para o Amazonas.

Continua depois da Publicidade

Pablo também defendeu junto ao governo Federal que o Amazonas tivesse prioridade na liberação de vacina contra o coronavírus. Após o pedido, o Amazonas se tornou o segundo Estado que mais recebeu vacinas no Brasil, segundo dados do site do Ministério da Saúde.

A defesa dos empregos e das empresas da Zona Franca de Manaus também será destaque no balanço de 24 meses de mandato. Pablo participou de reuniões com representantes do governo e empresários para explicar a importância da ZFM para o desenvolvimento da região.

Continua depois da Publicidade

Entre as conquistas obtidas pelo deputado está a manutenção do benefício de 8% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para as fábricas de refrigerante instaladas na ZFM. Sem o benefício, fábricas como Ambev e Recofarma/Coca-Cola corriam o risco de deixar o Amazonas.

“São muitas as lutas nestes dois anos de intenso trabalho em defesa do Amazonas e dos amazonenses”, afirma Pablo. “Estamos fazendo uma pequena retrospectiva para mostrar que o voto de confiança das pessoas está sendo honrado desde o primeiro dia do meu mandato”, completou.

Continua depois da Publicidade

*Com informação da Assessoria de Imprensa