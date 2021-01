Prestação de contas: Deputado Pablo usa redes sociais para balanço do mandato em 2020

Redação AM POST

O deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo (PSL), começou o mês de janeiro fazendo um balanço das atividades parlamentares realizadas em 2020. A prestação de contas é feita pelas redes sociais, onde o deputado expõe os fatos mais importantes ocorridos no Congresso Nacional e nas andanças pela capital e interior do Amazonas.

O deputado também aproveita as páginas do Facebook e Instagram para conversar com as pessoas, garantindo um mandato interativo e transparente.

Entre as ações que serão apresentadas no balanço de 2020 está a aprovação do projeto que garante o pagamento de um auxilio financeiro para agricultores e trabalhadores ribeirinhos que preservam a floresta.

O projeto faz parte da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, cujo texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados.

“Participei da votação e aprovação desse projeto, que reconhece a importância dos nossos ribeirinhos, comunidades indígenas e pequenos agricultores para a preservação da floresta”, explicou o deputado.

Pablo lembra também das reuniões no Ministério da Saúde, nos meses de abril e maio, para liberação de recursos através de emendas parlamentares, respiradores hospitalares, equipamentos de proteção individual (EPIs) e medicamentos usados no pico da pandemia no Amazonas.

Falando em coronavírus, o deputado destinou R$ 2 milhões em emendas parlamentares para o enfrentamento da pandemia na capital e interior do Estado. Os recursos serão usados para compra de testes rápidos do Covid-19, medicamentos e equipamentos de proteção.

Ainda na área da Saúde, o deputado destinou recursos para os hospitais Fundação Cecon (R$ 1,8 milhão), Beneficente Portuguesa (R$ 391 mil), SPA Joventina Dias (R$ 250 mil) e Adriano Jorge (R$ 200 mil), além de R$ 500 mil para investimentos na saúde pública do município de Autazes.

No início deste ano, o deputado conseguiu agilizar junto ao Ministério da Saúde o envio de mais 50 respiradores e 30 monitores hospitalares para cuidar de pacientes que sofrem com a segunda onda da Covid-19 no Estado.

A recuperação da BR-319 e as reuniões com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, também estão na prestação de contas do deputado. Desde 2019, Pablo tem destinado emendas parlamentares e defendido junto ao governo Federal a liberação das licenças ambientais para acelerar as obras da rodovia.

A avaliação do mandato conta ainda com a destinação de emendas parlamentares para construção do primeiro hospital infantil de Itacoatiara, que vai oferecer atendimento médico de várias especialidades para pacientes de zero a 14 anos.

“Tivemos muitas ações e projetos que serão incluídos da prestação de contas do meu mandato. As pessoas podem acompanhar meu trabalho por meio das redes sociais, bem como apresentar ideias e sugestões”, destacou Pablo.

* Com informações da Assessoria de Imprensa