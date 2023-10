Primeiro-ministro de Israel recebe título de cidadão honorário de Rondônia em meio a guerra com o Hamas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recebeu recentemente o “título honorífico de cidadão honorário do Estado de Rondônia”, concedido pela Assembleia Legislativa do estado. Essa iniciativa legislativa tem gerado controvérsias, uma vez que Netanyahu nunca esteve presente no estado brasileiro. O projeto de concessão do título foi apresentado pelo deputado Delegado Lucas (PP) e ganhou a aprovação do presidente da Casa, o deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), por meio do decreto legislativo 2.403, de 11 de outubro de 2023.

O deputado Delegado Lucas justificou a concessão do título honorífico a Benjamin Netanyahu argumentando que o primeiro-ministro é um “amigo da comunidade Evangélica Brasileira” e destacou suas contribuições para a cooperação entre Brasil e Israel. Segundo o parlamentar, Netanyahu foi fundamental para o fortalecimento dos laços entre os dois países e teve um papel importante nas relações internacionais. Além disso, o deputado mencionou a instauração da frente parlamentar “Parla Grupo” e afirmou que eles aguardam ansiosos pela visita do premier a Rondônia.

A concessão do título honorífico a Benjamin Netanyahu tem gerado controvérsias tanto dentro quanto fora de Rondônia. Alguns críticos questionam a relevância da homenagem ao considerar que Netanyahu nunca esteve no estado brasileiro. Além disso, a iniciativa ocorreu no contexto do conflito entre Israel e Hamas, o que gerou discussões sobre a oportunidade e a validade dessa honraria.

A concessão do título honorífico a Netanyahu também repercutiu internacionalmente. O primeiro-ministro de Israel tem sido pressionado internacionalmente por sua conduta durante o conflito com o grupo terrorista Hamas. Essa homenagem inesperada em Rondônia chamou a atenção da imprensa internacional e gerou debates sobre a importância dessa honraria em meio a tantas críticas ao político israelense.

Até o momento, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia não se pronunciou sobre a notificação de Benjamin Netanyahu e sua possível presença para receber o título honorífico. O jornal O GLOBO entrou em contato com a Secretaria de Comunicação da Assembleia, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.