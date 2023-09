Príncipe que deu joias a Bolsonaro cancela encontro com Lula

Neste sábado (9), o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman Al Saud, decidiu cancelar uma reunião bilateral que estava prevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante sua participação no encontro do G20 na Índia.

Segundo informações do governo brasileiro, a delegação do príncipe saudita alegou uma “situação de urgência” para justificar o cancelamento da reunião. No entanto, não foram fornecidos detalhes sobre qual seria essa situação de urgência que motivou a decisão.

Em junho, foi o presidente Lula quem optou por suspender a conversa. Lula iria a um banquete oferecido pelo saudita em sua homenagem, em Paris, na França, mas alegou cansaço.

Apesar disso, Lula afirmou em entrevista à imprensa que orientaria o Itamaraty a convidar o príncipe saudita para visitar o Brasil. “Eu sabia que havia uma proposta de reunião com o príncipe da Arábia Saudita, que queria discutir investimentos no Brasil. Quero conversar com todas as pessoas que querem fazer investimento no Brasil, porque quero saber qual a qualidade do investimento”, disse o presidente na ocasião.

Essa notícia surge em meio a um contexto em que o príncipe tem sido alvo de controvérsias no Brasil, relacionadas a um presente milionário que enviou ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, joias estas que não foram declaradas à Receita Federal.

O presente oferecido pelo príncipe saudita gerou uma investigação, já que a legislação brasileira exige que qualquer presente recebido por autoridades públicas, de valor superior a R$ 1.064,10, deve ser declarado. Caso contrário, configura-se como um ato de ilegalidade.

A situação se torna ainda mais delicada, uma vez que as joias em questão são avaliadas em uma cifra milionária, o que pode indicar uma violação das regras sobre ética e transparência por parte do presidente e de sua esposa.

Diante desse contexto, o cancelamento da reunião bilateral entre o príncipe saudita e o ex-presidente Lula torna-se um fato de relevância, dado o envolvimento do príncipe com o presente não declarado.

É importante ressaltar que as relações diplomáticas entre os dois países não se encontram prejudicadas, ao menos por enquanto. No entanto, é esperado que o ocorrido seja tratado de forma apropriada pelas autoridades brasileiras, visando esclarecer os fatos e garantir que os princípios de transparência e ética prevaleçam.

Redação AM POST*