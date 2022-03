Processo que pode cassar mandato do deputado Arthur do Val por declarações sexistas é aprovado na Alesp

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou, na manhã desta sexta-feira (18/3), a abertura de processo que pode gerar a cassação do deputado Arthur do Val (sem partido), conhecido como Mamãe Falei por quebra de decoro devido a um áudio vazado em que ele afirma que as mulheres ucranianas são “fáceis” por serem pobres. A decisão do colegiado foi unânime.

Arthur do Val foi à Ucrânia em meio ao conflito instaurado no país e chegou a postar uma foto nas redes sociais, na qual estaria ajudando a produzir coquetéis molotov para combater soldados russos. Ao deixar o país, na fronteira com a Eslováquia, o deputado enviou um áudio a amigos, elogiando a beleza das refugiadas. Em seguida, afirmou que pretende voltar ao Leste Europeu e disse que as mulheres são “fáceis” por serem pobres.

“Assim que essa guerra passar eu vou voltar pra cá. E detalhe, elas olham. E são fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheio de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, a gente não tinha tempo, mas colei em dois grupos de minas e é inacreditável a facilidade”, disse ele no áudio.

O parlamentar entregou a sua defesa prévia na tarde de quinta-feira (17). Agora, terá o prazo de mais cinco sessões plenárias para apresentar a Defesa de Mérito. Após a análise dos documentos, o conselho deve escolher o relator do caso. O advogado de Mamãe Falei, Paulo Henrique Franco Bueno, argumentou que as mensagens enviadas por Arthur do Val foram “ilicitamente divulgadas” e pediu o arquivamento do processo.

Na última terça, o diretório nacional do Podemos acatou o pedido de desfiliação de Arthur do Val. Ele estava filiado ao partido há cerca de 30 dias, segundo a sigla. O parlamentar também já havia anunciado a saída dele do Movimento Brasil Livre (MBL), devido à repercussão negativa das declarações.