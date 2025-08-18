A notícia que atravessa o Brasil!

Produtora do “hino neutro” recebe mais de R$ 1,2 milhão do PT em 2025

Empresa envolvida em polêmica na campanha de Boulos segue atuando em eventos do partido e já acumula histórico com Lula desde 2022.

Por Fernanda Pereira

18/08/2025 às 09:40

Foto: Reprodução

Notícias de Política – A Zion Produções, responsável pelo episódio do hino nacional em linguagem neutra que marcou negativamente a campanha de Guilherme Boulos (PSol) à Prefeitura de São Paulo em 2024, continua ativa no cenário político e, em 2025, já recebeu mais de R$ 1,2 milhão do PT por serviços prestados.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram quatro repasses registrados neste ano — três em fevereiro e um em março — todos sob a justificativa de “eventos promocionais” do partido. A produtora já havia sido contratada em 2024 pela campanha de Boulos, quando recebeu R$ 450 mil.

O episódio que projetou a Zion nacionalmente ocorreu em agosto do ano passado, quando uma cantora contratada pela empresa alterou o hino nacional durante um comício de Boulos, substituindo “dos filhos deste solo és mãe gentil” por “des files deste solo és mãe gentil”. A cena viralizou e foi alvo de críticas de adversários e até de apoiadores do deputado, que terminou em segundo lugar na eleição paulistana.

Lea mais: Governo brasileiro envia resposta aos EUA sobre investigação do Pix

Apesar da polêmica, a produtora mantém proximidade com o PT. Em 2022, já havia atuado na campanha de Lula, organizando uma “super-live” de artistas favoráveis ao então candidato, evento idealizado pela primeira-dama Janja, pelo qual recebeu R$ 450 mil.

Desde então, a empresa esteve à frente de grandes produções ligadas ao petismo, como o “Festival do Futuro”, na posse de Lula em 1º de janeiro de 2023, em Brasília, além do “Festival Pororoca” em Nova York, durante a Assembleia-Geral da ONU, e de um jantar temático em Dubai na COP28.

O histórico de contratos mostra que, mesmo após o desgaste do “hino neutro”, a Zion continua sendo uma das principais produtoras responsáveis pela imagem pública e pelos eventos do PT no Brasil e no exterior.

