Professora Maria do Carmo inicia contagem regressiva para as eleições de 2026 e reforça discurso de mudança no Amazonas

Notícias de política – Neste sábado, 4 de outubro, marca-se um ano exato para o primeiro turno das Eleições de 2026, e a professora Maria do Carmo, pré-candidata ao Governo do Amazonas pelo Partido Liberal (PL), deu início à contagem regressiva com um discurso voltado à mudança política e renovação dos valores conservadores no Estado.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a pré-candidata afirmou que o momento representa “um ano para mudar com fé, amor e verdade”, destacando o desejo de oferecer uma alternativa aos grupos que, segundo ela, “se revezam no poder há duas décadas sem melhorar a vida do povo amazonense”.

Apoio de Bolsonaro e Michelle reforça base da direita

Maria do Carmo é considerada hoje o principal nome da direita amazonense para disputar o comando do Estado. Ela conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, presidente de honra do PL Nacional, e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, líder do PL Mulher Nacional.

O aval político da família Bolsonaro tem impulsionado a imagem da professora junto ao eleitorado conservador, especialmente entre grupos alinhados às pautas de Deus, Pátria e Família.

“Um ano para o povo mostrar que acredita em bons caminhos, em novas ideias e em alguém que trabalha de forma séria pelo nosso Estado”, disse Maria do Carmo. Ela também criticou a falta de resultados práticos dos governos anteriores, reforçando a necessidade de uma gestão “com responsabilidade e foco, como é exigido no setor privado”.

Direita se mobiliza no Amazonas

O discurso de Maria tem sido recebido com entusiasmo por apoiadores do movimento de direita no Amazonas. Em suas falas, ela busca unir o campo conservador sob uma mensagem de esperança e reconstrução moral, destacando que a mudança não deve vir “de cima, mas do povo que acredita em Deus e no Brasil”.

“Um ano para a força da direita se mostrar ainda maior”, concluiu a pré-candidata, em referência ao crescimento da base bolsonarista no Estado.

Com a contagem regressiva oficialmente iniciada, a expectativa é que os próximos meses sejam marcados por mobilizações, eventos e estratégias políticas que definirão o tom da corrida eleitoral no Amazonas.