Política

Professora Maria do Carmo surge como fenômeno de renovação política no Amazonas, aponta pesquisa

Única mulher entre os pré-candidatos, Maria do Carmo aparece bem posicionada em todos os cenários estimulados.

Por Jonas Souza

10/10/2025 às 15:58

Notícias de Política – Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira (10/10) pelo instituto Real Time Big Data aponta a pré-candidata ao Governo do Amazonas pelo Partido Liberal, Professora Maria do Carmo, como um dos principais nomes de renovação política no Estado.

Única mulher entre os pré-candidatos, Maria do Carmo aparece bem posicionada em todos os cenários estimulados, com pontuação na casa dos 20 pontos percentuais. O levantamento também indica que ela apresenta a menor rejeição entre os três principais concorrentes.

“Ainda estamos há um ano das eleições e mal começamos nossas viagens pelo interior. Temos muito para mostrar e crescer, mesmo assim seis em cada dez amazonenses já querem mudança”, destacou a professora, que se coloca como representante da renovação e da luta contra a velha política no Amazonas.

A pré-candidata conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, maior líder da direita no país, e de sua esposa, Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher Nacional. Maria do Carmo tem sido considerada um fenômeno eleitoral, crescendo a cada nova pesquisa divulgada.

“Vamos enfrentar duas máquinas públicas e nomes que estão há décadas no poder, sem que a vida da população melhore. Nossa luta representa a luta de todas as famílias amazonenses que estão cansadas de viver de migalhas, de não ter qualidade de vida, enquanto vemos velhas figuras da política cada vez mais ricas”, afirmou Maria do Carmo.

O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre os dias 8 e 9 de outubro, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

