Progressistas formaliza apoio à reeleição de Wilson Lima ao Governo do Amazonas

Redação AM POST

O Partido Progressistas (PP), presidido pelo vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta, formalizou apoio à reeleição do governador Wilson Lima hoje, 5 de agosto, na sede do partido,na zona centro-sul de Manaus. O documento que oficializa a parceria vai ser encaminhado à executiva nacional do PP ainda nesta sexta-feira.

Durante a reunião, que também contou com a participação do presidente do União Brasil (UB) e candidato à deputado federal, Pauderney Avelino, Wilson Lima ressaltou que o ato sela o alinhamento que já havia sido definido entre o UB e o Progressistas.

“Nós temos um arco de aliança com 10 partidos, inclusive com o Avante, que é do prefeito David Almeida e do grupo ao qual pertence o Rotta, que é vice-prefeito de Manaus. Essa união é importante para que a gente continue tendo esses avanços que são fundamentais para Manaus e para o Amazonas”, disse Lima.

“Tudo o que a gente tem construído tem sido muito importante para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram não só em Manaus, mas também na Região Metropolitana e no estado como um todo, porque a capital acaba sendo esse reflexo para o interior, sobretudo na recuperação de alguns ramais que a gente está entrando nos próximos dias”, completou.

Marcos Rotta afirmou que a ata será submetida ainda hoje à executiva nacional do partido. Ele enfatizou, ainda, que a parceria entre o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida tem trazido reflexos positivos na capital amazonense e precisa avançar.

“Os resultados estão aí, as 10 mil ruas que estão sendo asfaltadas, reformas históricas nas feiras e mercados de Manaus, que estavam há 40 anos aguardando reparos, o Passe Livre Estudantil. Eu sou vice-prefeito da cidade de Manaus e posso dizer categoricamente: a Prefeitura tem necessidade dessa parceria”, afirmou Rotta.

“Da nossa parte, governador, o senhor pode ter certeza de que tudo aquilo que foi costurado será honrado nos mínimos detalhes. Tenho certeza de que o senhor e os 10 partidos que estão alinhados estão no caminho certo”, acrescentou o presidente do PP.

Pauderney Avelino também reforçou o alinhamento entre os partidos.

“Selamos hoje essa parceria entre o Partido Progressistas e o União Brasil. Tenho certeza que esse é um passo gigantesco para o início de uma caminhada e nós vamos estar juntos nesse processo”, disse o presidente do União Brasil.

Além do União Brasil e do Progressistas, o arco de alianças é composto por Avante, Partido Social Cristão (PSC), Partido Liberal (PL), Partido da Mobilização Nacional (PMN), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Patriota, Republicanos e Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).