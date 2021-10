Projeto que altera cálculo do ICMS recebeu apoio da bancada federal do AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A grande maioria da bancada federal do Amazonas votou a favor do projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados na noite de quarta-feira, 13, que altera o cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis com a promessa de reduzir o preço final para o consumidor.

Apoiaram a medida os deputados federais José Ricardo (PT), Delegado Pablo (PSL), Silas Câmara (Republicanos), Alberto Neto (Republicanos), Marcelo Ramos (PL), Sidney Leite (PSDB) e Bosco Saraiva (Solidariedade). Átila Lins (PP), não teve o voto não exibido na lista de votação da Câmara.

A proposta foi aprovada por 392 votos a favor, 71 contra e 2 abstenções. O texto segue agora para análise do Senado.

Cálculo

Atualmente, o ICMS incidente sobre os combustíveis é devido por substituição tributária para frente, sendo a sua base de cálculo estimada a partir dos preços médios ponderados ao consumidor final, apurados quinzenalmente pelos governos estaduais. As alíquotas de ICMS para gasolina, por exemplo, variam entre 25% e 34%, dependendo do estado.

No novo cálculo, as alíquotas serão definidas pelos estados e Distrito Federal para cada produto a partir da unidade de medida adotada, no caso o litro para os combustíveis. As alíquotas específicas serão fixadas anualmente e vigorarão por 12 meses a partir da data de sua publicação, mas não poderão exceder, em reais por litro, o valor da média dos preços ao consumidor final usualmente praticados no mercado considerado ao longo dos dois exercícios imediatamente anteriores, multiplicada pela alíquota ad valorem (percentual fixado em lei que será aplicado sobre a base de cálculo do tributo ) aplicável ao combustível em 31 de dezembro do exercício imediatamente anterior.

Como exemplo, os preços médios de setembro da gasolina comum, do etanol hidratado e do óleo diesel corresponderam, respectivamente, a R$ 6,078, R$ 4,698 e R$ 4,728, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP). Na forma do substitutivo, a alíquota seria calculada com base na média dos preços praticados de janeiro de 2019 a dezembro de 2020. Nesse período, os preços de revenda variaram de R$ 4,268 a R$ 4,483, no caso da gasolina comum; de R$ 2,812 a R$ 3,179, no caso do etanol hidratado; e de R$ 3,437 a R$ 3,606, no caso do óleo diesel.