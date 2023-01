Proposta de Lula sobre IR pode levar país a deixar de arrecadar R$ 173 bilhões

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planeja isentar do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil mensais. A decisão pode causar um rombo de até R$ 173 bilhões por ano aos cofres públicos, segundo o economista-chefe da Ryo Asset, Gabriel Leal de Barros. As informações são do Poder360.

Barros afirmou ainda que é possível reduzir a perda para R$ 16 bilhões anuais, em caso de uma alteração gradual.

Lula reafirmou, na última quarta-feira (18), suas intenções a respeito da cobrança do Imposto de Renda.

– Nesse país, quem paga imposto de renda de verdade é quem tem holerite de pagamento porque é descontado do pagamento. Vamos fazer isenção de Imposto de Renda de quem ganhar até R$ 5 mil. Eu fui eleito para fazer coisas melhor do que eu fiz da outra vez, eu vou brigar para fazer. Porque eu prometi durante a campanha que nós vamos fazer isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Eu tenho uma briga com os economistas do PT. O pessoal fala assim ‘se fizer isenção até R$ 5 mil são 60% da arrecadação desse país’. Então vamos mudar a lógica, vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico – declarou.

Fonte: Pleno.News