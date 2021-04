PSOL ajuíza ação para impedir título de cidadão do Amazonas a Bolsonaro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O PSOL no Amazonas entrou com uma ação ordinário para anulação de ato legislativo para impedir que a Assembleia Legislativa conceda o título de cidadão do Amazonas ao presidente Jair Bolsonaro.

O Projeto de Lei para a concessão do título foi votado em regime de urgência na última terça-feira, 20, e, na avaliação da direção regional do PSOL, sem levar em conta a omissão do governo federal no combate à pandemia e a agenda de desmonte da Zona Franca de Manaus.

A direção do partido disse ter recebido com estarrecimento a aprovação da PL, de autoria do deputado Péricles Nascimento (PSL), que não cita nenhuma ação específica de Bolsonaro em prol do Amazonas. O Projeto de Lei apenas traz a trajetória política do presidente até ser eleito em 2018.

Os dirigentes do PSOL Amazonas dizem não ver motivos em conceder a honraria a um governo que, desde o início da pandemia, tem trabalhado para levar o país a uma “devastadora tragédia humanitária”, desdenhando da ciência, promovendo uso de remédios ineficazes, atacando as medidas de prevenção da doença, descartando a importância da vacina e ainda debochando das vítimas e famílias em luto.

*Fonte: Amazonas Atual