PT posta foto antiga de evento com Lula e multidão como se fosse atual

O PT publicou nas redes sociais uma foto de 2018 como se fosse um registro desta quinta-feira (16) em Natal, no Rio Grande do Norte, onde Luiz Inácio Lula da silva esteve para um evento da esquerda.

A foto de quatro anos atrás era de um evento em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O partido apagou o post, mas não escapou do print. Quem divulgou a publicação “fake’ foi a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) com uma montagem em que mostra a imagem em sua publicação original, do instituto Lula.

– Roubaram até a foto…- ironizou a parlamentar na legenda.

Em Natal, Lula encontrou alguns governadores do Nordeste, além de participar de ato de pré-campanha da governadora Fátima Bezerra (PT), que tentará reeleição no Rio Grande do Norte este ano.

*Com informações do Pleno News