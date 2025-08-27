PT prepara ampla cobertura para julgamento final de Bolsonaro no STF

Notícias do Brasil – O Partido dos Trabalhadores (PT) está organizando uma estrutura robusta para transmitir ao vivo o julgamento final do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), com início previsto para terça-feira (2), conforme comunicado oficial do STF .

As sessões serão exibidas diariamente na TVPT e nas redes sociais oficiais do partido. A comunicação petista classifica o julgamento como “evento do ano ou da década”, destacando sua importância política e institucional. Integrantes da sigla consideram que a cobertura pode contribuir para desgastar ainda mais a imagem de Bolsonaro.

O formato da transmissão e a participação de comentaristas ainda estão em definição pela equipe de comunicação do partido. Esta não será a primeira vez que o PT transmite etapas relacionadas ao processo de Bolsonaro; em março, o partido acompanhou ao vivo a sessão em que o STF aceitou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) .

Além da transmissão ao vivo, o PT está preparando conteúdos para as redes sociais para dar mais visibilidade ao julgamento de Bolsonaro no STF. A sigla planeja uma campanha digital com memes e transmissões ao vivo para explicar as acusações contra o ex-presidente .

O julgamento é considerado um marco na política brasileira, envolvendo acusações graves contra Bolsonaro e outros réus, e promete atrair atenção nacional e internacional.