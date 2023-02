PT tenta barrar CPMI do 8 de janeiro e convencer parlamentares a retirarem suas assinaturas, diz deputado

Redação AM POST*

O deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS) disse nesta segunda-feira, 27, que o governo do presidente Lula se articula no Congresso Nacional para barrar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro.

Segundo o parlamentar, o governo tenta convencer os deputados a retirarem suas assinaturas da comissão. A CPMI já conta com as assinaturas de 173 deputados e 32 senadores. “Todos assinaram com livre convicção, e é importante que mantenham, pois a população cobra e merece os esclarecimentos reais dos fatos acerca do dia 8”, declarou Sanderson.

Da bancada do Amazonas os deputados federais Capitão Alberto Neto e Fausto Jr e o senador Plínio Valério são os únicos que estão entre os apoiadores da CPMI.

De autoria do deputado federal André Fernandes (PL-CE), a comissão deve esclarecer os verdadeiros culpados pelos atos de depredação na Praça dos Três Poderes, além de uma possível omissão do governo federal, no que tange à segurança. O presidente Lula já se manifestou contra a comissão.

Fernandes espera que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), paute a CPMI de imediato. “O Congresso pode se sentir desrespeitado e travar a pauta, até que o regimento seja cumprido”, explicou o legislador. “O próximo passo é articular a presidência e o relator, para não deixar nas mãos de quem quer fazer politicagem.”

No Senado, o regimento interno manda o presidente da Casa ler todos os pedidos de comissões que tenham pelo menos 27 assinaturas, prazo e objeto determinados. Contudo, na prática, essa decisão é política.

Ainda que Pacheco leia o pedido no plenário, o que marcaria oficialmente a abertura do processo, os líderes dos blocos partidários podem inviabilizar a comissão, não indicando integrantes para compor a mesma.