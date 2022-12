PT venderá “kit lembrança” por R$ 100 na posse de Lula

O Partido dos Trabalhadores (PT) venderá um “kit lembrança” no valor de R$ 100 para os apoiadores que comparecerem à posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para o próximo domingo (1°). O kit conta com uma camiseta do evento, copo, toalhas grande e pequena, bandana com o rosto do petista e também um broche de estrela com o emblema do partido.

De acordo com informações do site da legenda, serão 10 mil kits disponíveis vendidos em duas lojas que serão montadas na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

– A festa da posse do presidente Lula será recheada de belas surpresas para quem estiver na Esplanada dos Ministérios. Para marcar este momento histórico que inaugura o terceiro mandato de Lula na Presidência da República, o PT preparou com muito carinho um kit que será vendido às pessoas que querem ter uma recordação desse evento, que simboliza o retorno da democracia no Brasil. Além disso, também é uma forma de ajudar coletivamente nas finanças do partido – declarou Gleide Andrade, secretária nacional de Finanças e Planejamento do PT.

Segundo o partido, o valor servirá para auxiliar nas despesas com o Festival do Futuro, evento que ocorrerá após a cerimônia oficial e que contará com apresentação de artistas. A legenda espera que 300 mil pessoas compareçam à ocasião.

Fonte: Pleno.News