PTB denuncia Randolfe Rodrigues por convocar MST para confrontar Bolsonaro e incitar golpe contra o presidente

Redação AM POST*

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), do ex-deputado Roberto Jefferson, apresentou notícia-crime à Procuradoria-Geral da República contra o senador Randolfe Rodrigues por crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, após o senador incitar o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) a agir para depor o presidente Jair Bolsonaro.

“Ao convocar o MST para tomar o poder, o que não seria feito de forma pacífica, mas sim violenta, configura, em tese, tentativa de mudar, com emprego de violência ou grave ameaça, a ordem, o regime vigente e o Estado de Direito”, diz trecho da peça apresentada pelo PTB.

O partido também apresentou uma representação ao conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado, pedindo a perda do cargo de senador. O PTB explica que uma pessoa eleita a cargo público deve manter comportamento compatível com o cargo e deve agir pela preservação das instituições, não cabendo a um senador da República incitar a um golpe contra o presidente democraticamente eleito.

Na notícia-crime, o partido explica que o senador incorreu, em tese, em vários crimes previstos Lei de Segurança Nacional, ao convocar o MST para pôr fim ao governo do atual Presidente da República, ao afirmar ser o Presidente da República criminoso, corrupto, ladrão de vacina, ladrão de dinheiro do povo, além de ofender gravemente as instituições democráticas ao incitar a tomada do poder.

