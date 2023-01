“Quais benefícios o gasoduto argentino vai trazer para a população brasileira?”, questiona deputado Fausto Jr

Redação AM POST*

O deputado federal eleito, Fausto Santos Jr. (União Brasil), criticou o presidente Lula (PT) que promete voltar a fazer do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) um financiador oficial de obras estrangeiras, com a construção de um gasoduto na Argentina no valor de US$ 698 milhões (cerca de R$ 3,66 bilhões).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Quais benefícios o gasoduto argentino vai trazer para a população brasileira? Quantos empregos brasileiros serão gerados?”, questionou Fausto, que cobra o principal objetivo do BNDES, investimento em todos os segmentos da economia brasileira.

“O BNDS deveria investir esses US$ 698 milhões (cerca de R$ 3,66 bilhões) no Brasil. Como por exemplo no Amazonas, para financiar o polo de fertilizantes, a BR-319 ou a construção de casas populares. Qual a justificativa para não investir esse valor no Brasil?”, continuou.

O deputado afirmou também que, assim que começar os trabalhos no Congresso Nacional, vai apresentar um Projeto de Lei que proíbe bancos federais — como o BNDS e o Banco do Brasil — de emprestarem dinheiro a governos estrangeiros, sem a autorização do Congresso Nacional, garantindo que bilhões sejam remanejados para projetos nacionais que merecem atenção e que beneficiem o povo brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Lula, o BNDES financiará parte da obra estatal do gasoduto Néstor Kirchner. O chefe do Executivo classificou críticas ao apoio financeiro do Brasil ao empreendimento argentino como “pura ignorância”.

“Eu tenho certeza que os empresários brasileiros têm interesse no gasoduto, nos fertilizantes, no conhecimento científico e tecnológico que a Argentina tem. E, se há interesse dos empresários e dos governos, e nós temos um banco de desenvolvimento para isso, vamos criar as condições para fazer o financiamento que gente puder fazer para ajudar no gasoduto argentino”, disse.

Mesmo antes de Lula confirmar a decisão do Brasil, o governo da Argentina já havia se antecipado em 2022, depois da eleição do petista, dizendo que receberia dinheiro estatal brasileiro para o gasoduto de Vaca Muerta. A secretária de Energia da Argentina, Flavia Royón, anunciou em 12 de dezembro de 2022 que seu país já contava conta com US$ 689 milhões de financiamento do BNDES para concluir a construção do 2º trecho da obra.

A 1ª fase do gasoduto foi concluída e, agora, os argentinos buscam ajuda financeira para continuar a obra. O 2º trecho terá cerca de 500 km e ligará os campos de óleo e gás da região de Vaca Muerta até San Jerónimo, na província de Santa Fé. Em uma fase futura, o gasoduto poderá chegar ao Brasil.

Lula não detalhou como o financiamento será feito e nem o valor. Em dezembro, a secretária de Energia da Argentina, Flavia Royón, anunciou que seu país contava com US$ 689 milhões em financiamento do BNDES para concluir a construção do 2º trecho do gasoduto.