“Quem cala, consente”, diz Rodrigo Guedes sobre vereadores que silenciaram a respeito da construção de ‘puxadinho’ na CMM

Redação AM POST

O vereador de primeiro mandato, Rodrigo Guedes (PSC) foi um dos poucos que se posicionaram contra a construção do ‘puxadinho’ de R$ 32 milhões proposto pelo presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), David Reis (Avante), e sobre o aluguel de picapes para cada um. Em entrevista ele comentou sobre o silêncio dos demais parlamentares da Casa Legislativa a respeito dos gastos exorbitantes e disse que “quem cala, consente”.

“Quem cala, consente. Se você não se insurge quanto a isso você está aceitando e permitindo que aconteça. As coisas erradas seja mau uso do dinheiro público ou corrução não acontecem somente por quem executa, como por exemplo nesse caso o presidente da CMM, elas acontecem também porque se algum outro político deveria fazer alguma coisa e não faz ele está também sendo cumplice. Seja em em casos de corrupção ou em uso desnecessário do dinheiro público”, declarou ele em entrevista ao Portal Amazonas1.

Dos 41 vereadores da CMM, apenas Guedes e Amom Mendel (sem partido) tomaram a iniciativa de entrar com ação judicial para barrar a construção do ‘puxadinho’ de R$ 32 milhões. Eles ajuizaram uma Ação Popular na Vara da Fazenda Pública Municipal da Justiça do Estado do Amazonas e conseguiram impedir a realização da construção.

“Num ano de pandemia e de uma cheia histórica gastar R$ 32 milhões em puxadinho, em gabinetes de luxo de vereadores é uma imoralidade com a população. Mas não adianta só dizer: ‘não eu não apoio isso’, você tem que lutar contra isso. Se você fica calado está apoiando”, pontuou o vereador na entrevista.