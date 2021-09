“Quem comanda a picaretagem é o Grupo Globo”, diz Malafaia em defesa à Bolsonaro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nesta quarta-feira (22), o pastor Silas Malafaia rebateu críticas que representantes da imprensa fizeram ao presidente Jair Bolsonaro por conta de seu discurso na 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). O religioso disse que o chefe do Executivo não mentiu.

Malafaia listou ações do governo Bolsonaro durante a pandemia. Ele também se manifestou contra o Grupo Globo.

– Quando a imprensa passa a ser parcial porque perdeu bilhões do dinheiro público, ela deixa de fazer jornalismo para fazer picaretagem da notícia. É o que grande parte da imprensa brasileira tem feito, com raras exceções. E quem comanda a picaretagem é o Grupo Globo. Olha aí a notícia de que o discurso de Bolsonaro na ONU tá repleto de mentiras. Vamos lá: Bolsonaro dizer que a Amazônia é nossa, é mentira? Dizer que nós preservamos mais do que qualquer outro país do mundo… 66% do território brasileiro está igual a quando Jesus esteve na Terra. 84% da Amazônia preservada. A cada cinco pratos de comida, um é produzido no Brasil, [segundo] dados da Embrapa. A Globo vai dizer que a Embrapa mente? 90% da população vacinada. Somos uma das três nações que mais vacinaram no mundo. O Brasil teve um programa que ajudou 68 milhões de brasileiros na pandemia, 13 vezes mais que o Bolsa família – declarou.

Ele questionou ainda o que ofende a Globo.

– Dizer que nós somos contra o comunismo, [e] o terrorismo, ofende a Globo? Dizer que nós somos a favor da família tradicional e que somos a favor da liberdade do ser humano baseada na liberdade de expressão e na liberdade de culto, incomoda a Globo? (…) Onde é que está a mentira? Que conversa é essa de um jornalismo bandido e vagabundo que nós estamos assistindo? Aí , eu vou citar: vem a Miriam Leitão dizer que o discurso de Bolsonaro foi pífio. Ah, é?! Eu sei por que! Porque Bolsonaro cortou a mamata das verbas milionárias de palestras de jornalistas. Mas discurso bom para a Miriam leitão é o que a Dilma fez na ONU, dizendo que o mundo vive uma islamofobia quando terroristas islâmicos assassinaram cristãos, mulheres, crianças e [fizeram] atentados na França. Essa é que é a verdade: a imprensa é uma vergonha e compactua com a mentira. Deus tenha misericórdia do Brasil e nos livre dessa gente – concluiu.

Fonte: Pleno.News