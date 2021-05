“Quem não tá contente comigo, tem Lula em 2022”, diz Bolsonaro a apoiadores

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Em conversa com apoiadora que cobrou soluções do governo para o que chamou de “sofrimento do povo”, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que quem não está contente com ele deve votar em Lula em 2022.

Continua depois da Publicidade

“Você passou 30 anos votando em quem? Em que tipo de gente? Calma lá, vamos com calma que o negócio é sério. Quer ditadura, não é comigo”, disse à apoiadora, que afirmou que, como chefe da Nação e das Forças Armadas, ele não deveria permitir que outros políticos fizessem o povo e os ministros dele sofrerem.

“Quem não está contente comigo tem lula em 2022, viu?”, completou a ela, que afirmou que Bolsonaro a estava entendendo mal.

“Não entendi mal não. A senhora pode ser uma grande candidata em 2022 para chegar assumir, e resolver os problemas”, ironizou Bolsonaro.

Continua depois da Publicidade

No encontro realizado no cercadinho do Palácio da Alvorada, o presidente comentou rapidamente o pedido de impeachment feito por artistas e personalidades contra ele. “Nem dormi essa noite”, disse, depois de afirmar que conheceu o pai de Xuxa, uma das autoras do pedido. Ele era capitão do Exército.