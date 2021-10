“Quer colar no Lula para tentar se salvar politicamente”, diz Fausto Jr sobre Omar Aziz

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O deputado estadual Fausto Jr. (MDB) disse nesta segunda-feira (18) em entrevista ao programa Pânico da rádio Jovem Pan que o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD), que tem a imagem desgastada entre os leitores no Amazonas, tenta se salvar politicamente usando parceria com o ex-presidente Lula (PT).

“Existem pessoas que querem colar no Lula para tentar se salvar politicamente, como é o caso do senador Omar Aziz. Ele fala publicamente que ele quer ser o candidato do Lula e que o Lula vai reelege-lo”, disse o deputado ao ser questionado sobre a força política de Lula em Manaus.

O parlamentar também explicou sobre sua participação na CPI da Covid e disse que só foi, na maioria do tempo, atacado por Omar Aziz.

“Eu fui para falar do meu relatório na CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) mas quase que em nenhum momento me deixaram falar sobre ele. Praticamente durante todo o meu depoimento eu fui tacado, minha família foi atacada pelo senador Omar Aziz, principalmente, porque existe um motivo muito obvio. No meu relatório consta a Operação Maus Caminhos que é impossível nós falarmos de desvio da saúde no Amazonas sem citar essa operação que teve como principal alvo Omar Aziz e a sua família”, destacou o deptado.

“No relatório consta que quem comandava o esquema de corrupção era ele e sua família, isso segundo a Polícia Federal”, completou.