‘Quero reeditar o senador que fui, agora ainda mais experiente’, diz Arthur Neto ao lançar pré-candidatura

Redação AM POST

Prestes a completar 44 anos de vida pública e reconhecido nacionalmente como um dos políticos amazonenses mais atuantes do país, o ex-prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Virgílio Neto lançou, oficialmente, sua pré-candidatura ao Senado Federal para este pleito de 2022. “Quero reeditar o senador que fui, agora com ainda mais experiência, aquele que não deixava passar nada contra a Zona Franca, o que tinha renome e respeito”, revelou Arthur em evento realizado na noite de quinta-feira (24.3).

Reunindo diversas lideranças políticas e comunitárias de Manaus e municípios do Estado, o atual presidente do PSDB Amazonas relembrou as batalhas e conquistas de sua trajetória, reforçando que isso o motiva. “Tenho capacidade de luta, de dizer a verdade. É, talvez, por isso, que as pessoas estejam com saudade desta voz lá no Congresso Nacional, falando para todo o Brasil e para o mundo quando se trata de Amazônia”, sugeriu Virgílio no evento que reuniu, aproximadamente, 600 pessoas em uma casa de festas e eventos na zona Centro-Sul de Manaus.

Sem se esquivar de perguntas, Arthur Neto afirmou em conversa com a imprensa que uma de suas principais bandeiras de luta no Senado, se eleito for, será novamente a Zona Franca de Manaus. “Esse decreto do [governo federal sobre o] IPI aconteceu porque eu não estava lá [no Senado]. Se estivesse, pararia os trabalhos até entenderem que aqui [no Amazonas] se sustenta a floresta em pé, que aqui vive um povo trabalhador que hoje passa fome e merece ter respeito e dignidade”, avaliou.

O também diplomata de carreira, que já exerceu o mandato de senador entre fevereiro de 2003 a janeiro de 2011, levando-o ao reconhecimento nacional como um dos melhores e mais preparados quadros político do país, tem repetido que já passa da hora do Brasil reconhecer sua última fronteira possível de desenvolvimento sustentável. “Temos tudo para virar um povo rico e acabar com a pobreza no Brasil. Basta que o país abra seus olhos, que estão fechados, para a realidade de que o Amazonas representa essa possibilidade”, alertou Arthur Neto, que recentemente viajou pelo Brasil como um dos pré-candidatos do PSDB nas prévias presidenciais do partido levando a mensagem da importância da Amazônia.

Voltando à política local, Arthur Neto disse não se preocupar com números de alianças que, muitas vezes, representam apenas interesses próprios, tampouco ligará para quem não sabe reconhecer os melhores quadros a se oferecer aos amazonenses. Contudo, para ele, é bem-vindo ao PSDB quem estiver com o coração aberto, a cabeça e a ficha limpas e que seja a favor de melhores dias para o povo amazonense. “Já tenho a maior das alianças para esta eleição e é com o povo de Manaus e do Amazonas. Isso é a cara da democracia e da capacidade de defender nosso torrão”, bradou o agora pré-candidato ao Senado.

Convidados

Entre as lideranças políticas que estiveram presentes no Jevian Festas e Eventos, no bairro Nossa Senhora das Graças, esteve o ex-ministro e ex-governador da Bahia, Antônio José Imbassahy, que é membro da Executiva Nacional do PSDB e que, na oportunidade, representou o governador de São Paulo e pré-candidato do PSDB à presidência, João Doria, além do presidente regional do Cidadania, Elcy Barroso, e outros políticos amazonenses.

Arthur agradeceu a presença de Antônio Imbassahy, anunciando que Doria estará em Manaus em maio para juntos comemorem os 44 anos de vida pública do político amazonense, e também a de Elcy Barroso. “Gostaria que você levasse um abraço ao Roberto Freire [presidente nacional do Cidadania], porque travamos lutas muito árduas, lado a lado, para garantir a liberdade e a democracia neste país”, pediu Arthur, dirigindo-se ao presidente regional do Cidadania.

Antônio Imbassahy destacou o valor de Arthur Virgílio para o cenário político local e nacional. “O Arthur é especial. Sou um grande admirador dele. É um grande brasileiro, um estadista. Eu fico muito orgulhoso de estar aqui e tenho certeza que o Arthur vai continuar defendendo o Amazonas com unhas e dentes, com a coragem que lhe é peculiar e com o amor que ele tem por sua gente. O Arthur é um dos melhores quadros do PSDB nacional e tem demonstrado isso durante toda a sua trajetória”, declarou. “Ele representa muito para o PSDB nacional. A política brasileira precisa de você, o Amazonas merece e o Brasil muito mais”, completou.

Também estiveram presentes no evento a presidente do PSDB Mulher no Amazonas, Elisabeth Ribeiro; a vice-presidente, Conceição Sampaio; o integrante da Executiva Nacional e ex-deputado federal Arthur Bisneto; o deputado estadual Wilker Barreto; o secretário-geral do PSDB Amazonas, Mário Barros; além de vereadores e outros representantes de diversos segmentos e lideranças tucanas de Manaus e do interior do Amazonas.

O ex-prefeito de Novo Airão, Wilton Santos, disse que Arthur é motivo de orgulho. “Ele foi um grande representante e sempre fez bem para o Amazonas. É bom sempre lembrarmos que cada Estado só tem três representantes no Senado e essa é uma decisão muito importante”, reforçou. “Teremos uma luta árdua, mas o povo quer um representante com altivez. O cargo de senador pertence ao povo”, completou o deputado Wilker Barreto.

“Todas essas lideranças estão aqui para prestigiar o lançamento da pré-campanha do Arthur Virgílio. Foi um momento bonito, preparado com muito carinho para todos os que vieram aqui”, disse o secretário-geral do partido, Mário Barros. “Sempre fui uma tucana à distância, sempre votei no PSDB, mas agora estou entrando para o partido, oficialmente”, complementou a reitora do grupo Fametro, Maria do Carmo Seffair, que durante o evento anunciou a sua filiação ao PSDB.

Além do tom político, o encontro também teve momentos de alegria e descontração com apresentação do Grêmio Recreativo Escola de Samba Beija-Flor do Norte, da zona Norte, que levou ao evento uma forte representação da diversidade com uma intérprete mulher e tendo sua rainha de bateria uma transexual.

Vida pública

Às vésperas de chegar aos 44 anos de vida pública, Arthur Neto é o atual presidente do PSDB Amazonas e já exerceu os cargos de deputado federal, senador, prefeito de Manaus e Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência no governo FHC. Entre suas principais bandeiras políticas está a defesa da Zona Franca de Manaus, da floresta amazônica, do crescimento econômico e social do país e do Amazonas e a interiorização do desenvolvimento e dos valores democráticos.

“Eu nasci para lutar. Quem não luta, não ganha. Eu vim para representar os interesses da Zona Franca de Manaus, dos que estão famintos, dos que estão desempregados, das mulheres que precisam ser respeitadas. Eu tenho um partido incrível e imbatível, que não é o PSDB, mas essa aliança de 44 anos com o povo do Amazonas”. E continuou: “Eu luto desde que nasci e vou lutar até o meu último suspiro”, afirmou, em tom emocionado. “Vou viver e morrer como um homem de fé, um homem de fibra”, finalizou Arthur Neto, que agora irá em busca de consolidar sua candidatura.