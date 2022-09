R$ 25 milhões: Deputado Pablo é o parlamentar que mais liberou emendas para a Saúde Pública do AM

Redação AM POST

Os investimentos na Saúde Pública do Amazonas, principalmente no combate à pandemia e na reforma e aparelhamento de hospitais em todo Estado, foram destacados pelo deputado federal Delegado Pablo (UB-AM).

Por meio das redes sociais, o parlamentar divulgou que nos últimos três anos de mandato foram liberados mais de R$ 25 milhões para hospitais, prontos-socorros e UBSs na capital e interior do Estado.

É o caso do Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus, que recebeu mais de R$ 400 mil em emendas parlamentares. Os recursos foram usados para compra equipamentos hospitalares, usado no atendimento aos pacientes.

Outro beneficiado foi o Instituto da Mulher Dona Lindu, na zona centro sul da capital, que recebeu R$ 1,4 milhão para ampliar o banco de leite materno, bem como para compra equipamentos hospitalares.

O Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, que atende pacientes de vários bairros da capital, que recebeu R$ 550 mil em emendas parlamentares para compra de equipamentos cirúrgicos

Salvando vidas na pandemia

Pablo explicou o apoio oferecido ao Centro Integrado Municipal de Educação (Cime), que foi transformado no hospital municipal de campanha para atender pacientes com Covid.,

Pablo foi o único parlamentar federal do Amazonas a destinar emendas ao hospital municipal de campanha, que recebeu R$ 5 milhões. Os recursos ajudaram a salvar centenas de vidas durante o pico da primeira onda de Covid.

“Naquela época, liberei R$ 5 milhões para equipar o hospital, além de comprar remédios e equipamentos de proteção”, relembra Pablo. “Não fizemos estardalhaço sobre a doação. Nosso objetivo era ajudar os pacientes em situação crítica por causa da Covid”, acrescentou.

Pablo relembra que a prefeitura procurou vários parlamentares em busca de ajuda. “O único que liberou recursos, fui eu. As pessoas não sabem disso.

Naquela época, não quisemos divulgar, pois a prioridade era outra”, destaca o deputado.

Apoio à Saúde Pública do interior do AM

Para o interior, deputado Pablo garantiu emendas para hospitais, prontos-socorros e unidades básicas de saúde. Em Manacapuru, por exemplo, foram liberados R$ 7,3 milhões para o combate à pandemia, reforma de hospital e UBS, além da recuperação de Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

O hospital geral Lázaro Reis recebeu R$ 2,9 milhões, que usou os recursos para melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes.

Os Caps de Manacapuru receberam R$ 1,6 milhão e já estão beneficiando pessoas com problemas psíquicos ou transtornos mentais. As unidades também são especializadas no atendimento de pessoas em tratamento contra o consumo de álcool e outras drogas.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) José dos Santos Ventura, São Francisco, Gabriel Vitor Rios Machado, Noêmia Maciel, Funasa 1 e Sebastiana Batista de Melo receberam investimento de R$ 800 mil, liberado pelo deputado Pablo.

O combate à pandemia de Covid, bem como o auxilio aos pacientes com a doença, recebeu R$ 2 milhões.

Os recursos foram indispensáveis para salvar vidas nas primeira e segunda ondas da pandemia, bem como no tratamento de sequelas em centenas de pacientes.