Política

Racha interno no PT: José Ricardo cobra de Sinésio Campos fim da aliança com União Progressista

José Ricardo usou as redes sociais para cobrar que o presidente estadual do partido, Sinésio Campos rompa com União Progressista.

Por Jonas Souza

06/09/2025 às 09:30

Notícias de Política – O racha dentro do Partido dos Trabalhadores (PT) ganhou um novo capítulo após declarações do vereador José Ricardo, que usou as redes sociais para cobrar que o presidente estadual da sigla, deputado Sinésio Campos, reavalie alianças no Amazonas. O conflito do PT ganhou mais força depois do rompimento da federação União Progressista com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No Amazonas, o vereador José Ricardo usou as redes sociais nessa sexta-feira (5) para cobrar que o presidente estadual do partido, deputado Sinésio Campos, siga o mesmo caminho e rompa alianças locais.

José Ricardo iniciou sua manifestação criticando a postura da federação União Progressistas, que rompeu com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última semana. Para ele, os políticos ligados à federação deveriam entregar os cargos em todo o país, incluindo no Amazonas.

O parlamentar, no entanto, foi além. Ele defendeu que Sinésio Campos, reeleito recentemente presidente estadual do PT-AM, siga o exemplo e rompa com Wilson Lima, ressaltando que o governador tem se posicionado abertamente como apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em agosto, Sinésio declarou apoio a Wilson Lima em uma possível candidatura do governador ao cargo de senador da República, em 2026.

A decisão do líder do PT gerou uma avalanche de críticas dos demais políticos filiados ao partido. O embate escancara a divisão interna do partido no Amazonas, entre os que defendem a manutenção de alianças estratégicas e os que pregam um afastamento de figuras alinhadas ao bolsonarismo.

 

