Raiff Matos apresenta Moção de Repúdio após Lula dizer no Foro de São Paulo que trabalha há muitos anos contra a família

O vereador Raiff Matos (DC) ingressou, nesta segunda-feira (10/07), com uma moção de repúdio na Câmara Municipal de Manaus (CMM) contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em razão de suas falas contra a família, conforme o vereador, durante o Foro de São Paulo que reuniu partidos, ditadores e movimentos sociais de esquerda da América Latina, no fim do mês passado.

“É um absurdo essa fala. Ele disse em alto e bom tom que trabalha há muitos anos contra a família. A nossa Constituição garante que a família é a base da sociedade e o presidente vem falar que trabalha contra pautas de costumes, que trabalha contra essas pautas da família. É um absurdo! Ele deveria voltar para a prisão”, afirmou o vereador.

O encontro do Foro de São Paulo foi realizado entre os dias 29 de junho e 2 de julho, depois de 3 anos, por causa da pandemia da covid-19. “Durante a campanha à Presidência, falaram que o Foro de São Paulo não existia. Nada melhor do que o tempo para revelar a verdadeira fábrica de fake news do Brasil”, afirmou o vereador.

Redação AM POST*