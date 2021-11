Randolfe Rodrigues reúne assinaturas para criar nova CPI contra Bolsonaro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O vice-presidente da CPI da Covid, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), agora trabalha para que o Senado abra uma CPI do Bolsolão – isto é, uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as emendas do chamado “orçamento secreto” que vêm sendo utilizadas pelo governo Bolsonaro.

“ATENÇÃO! Começamos a reunir assinaturas para aprovar a criação da CPI do Orçamento Secreto (CPI do Bolsolão)!”, escreveu o senador no Twitter.

O foco da nova comissão, se aprovada, será o pagamento das emendas de relator, que fazem parte do orçamento secreto. O pagamento destas emendas foi suspenso por decisão monocrática da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, e confirmada pela maioria da Corte, nesta terça-feira (9).

Esse repasse de emendas, apelidado de “Bolsolão”, voltou a ser alvo de discussão após a primeira votação da PEC dos Precatórios na última semana. A proposta foi aprovada em primeiro turno após o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), liberar bilhões em emendas deste orçamento secreto para, supostamente, comprar o apoio de deputados ao projeto.

Na Câmara, movimentação vem sendo feita por Ivan Valente, que já conseguiu 60 assinaturas para investigar os repasses bilionários de emendas para compra de apoio de parlamentares.

*Com informações da Revista Fórum