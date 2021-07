Randolfe se descontrola ao defender vacinação de presos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, senador Randolfe Rodrigues, ficou visivelmente alterado ao defender, nesta quinta-feira (8), a prioridade de presos na vacinação contra a Covid-19. Randolfe chegou a bater boca com o senador Marcos do Val, que se mostrou contra a priorização dos condenados.

O tema veio à tona durante a oitiva da ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI), Francieli Fantinato. No depoimento, Francieli afirmou que o ex-secretário-executivo da pasta, Elcio Franco, ordenou que os privados de liberdade não fizessem parte do grupo prioritário. A medida recebeu o apoio dep

do Val, que foi repreendido por Randolfe.’

– Eu não acredito que estou ouvindo isso do senhor – disse o vice-presidente da CPI.

Do Val reagiu:

– Não tem que dar prioridade para presos não, tem que dar prioridade para a sociedade. Não pedem para ficar em isolamento? Eles já estão em isolamento – argumentou.

Randolfe então avaliou o comentário do senador como “asneira absurda” e que seu posicionamento era o mesmo que “condenar as pessoas a morte”. Sem mais argumentos, Randolfe se valeu da autoridade que detém enquanto vice-presidente da CPI.

– Eu não estou lhe concedendo a palavra, fique no seu lugar. Você e suas milícias não me intimidam, seja de rede social, seja de qualquer lugar. Não lhe dei autoridade. Reponha-se, fique no seu lugar – disse Randolfe descontrolado.

