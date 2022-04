Randolfe vai ao STF para derrubar graça concedida por Bolsonaro a Silveira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Na noite desta quinta-feira (21/4), o líder da oposição no Senado Federal, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), criticou a decisão do presidente Jair Bolsonaro (PL) de conceder graça ao deputado federal Daniel Silveira e afirmou que vai ao Supremo Tribunal Federal (STF) com uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).

Bolsonaro quer atear fogo no Brasil, concedendo graça a um delinquente condenado a mais de 8 anos, antes mesmo do trânsito em julgado! https://t.co/6L5817keEJ Continua depois da Publicidade — Randolfe Rodrigues 💉👓 (@randolfeap) April 21, 2022

O senador afirmou ainda que o presidente da República quer colocar fogo no Brasil ao decretar graça a Daniel Silveira e afirmou que ele foi condenado a 8 anos e 9 meses por atentar contra a democracia.

Continua depois da Publicidade

“Daniel Silveira foi condenado por tentar impedir o livre funcionamento dos Poderes. O que o Presidente da República faz? Usa um dos Poderes para perdoar o criminoso. A missão de Bolsonaro e do Bolsonarismo é esculhambar a Constituição. Não Permitiremos!!”, publicou o senador.

Contexto

Continua depois da Publicidade

Condenado pelo STF na última quarta-feira (20/1) a cumprir 8 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes e coação no curso do processo, Daniel Silveira foi preso em 2021 por ameaçar os ministros do Supremo e insuflar apoiadores a agredir ministros, como Edson Fachin e Alexandre de Moraes – que decretou a prisão de Silveira antes da decisão em colegiado da Corte. Silveira chegou a dizer que Fachin deveria ser agredido “com um gato morto na cara até ele parar de miar”.

Bolsonaro concedeu o indulto individual ao deputado antes mesmo do trânsito em julgado.

Continua depois da Publicidade

Fonte: Correio Braziliense