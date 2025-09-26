A notícia que atravessa o Brasil!

Política

Ratinho se opõe à candidatura do filho Ratinho Jr. à Presidência em 2026

Apresentador manifesta preocupação com impactos pessoais da política nacional

Por michael

26/09/2025 às 13:40

Ratinho se opõe à candidatura do filho

Ratinho se opõe à candidatura do filho Ratinho Jr. à Presidência em 2026 – Foto: reprodução do Instagram

Política – O apresentador Carlos Massa, conhecido como Ratinho, surpreendeu ao declarar que não apoia a possível candidatura de seu filho, o governador do Paraná Ratinho Jr., à Presidência da República em 2026. Em entrevista, Ratinho revelou que, apesar da pressão popular e da alta aprovação de 85% do governador, sua opinião pessoal é de cautela devido aos desafios da política nacional.

Ratinho Jr. é reconhecido por avanços significativos em educação, saúde e infraestrutura, consolidando-se como um dos governadores mais bem avaliados do país. Segundo Ratinho, esses resultados refletem a competência administrativa do filho, mas o peso de uma eleição presidencial representa riscos à vida pessoal e familiar.

Motivos da resistência familiar

O apresentador citou diversos fatores que pesam na decisão: a exposição intensa, os sacrifícios pessoais, a pressão extrema durante campanhas e a responsabilidade de liderar o país. “Eu, como pai, não quero… mas se for para ajudar, vai. Mas se perguntar para mim: ‘Põe seu filho’. Eu digo: ‘Não’”, afirmou Ratinho, destacando seu cuidado com o bem-estar do filho.

Experiência administrativa e protagonismo político

Ratinho Jr. ganhou destaque por executar grandes obras e melhorar indicadores do estado, superando expectativas como gestor. Além disso, se mantém como figura central entre eleitores conservadores, fortalecendo sua posição no cenário nacional e alimentando debates sobre alianças e estratégias para 2026.

Implicações para a eleição de 2026

Apesar da resistência paterna, Ratinho Jr. continua entre os nomes mais cotados para a disputa presidencial, refletindo a influência do Paraná nas decisões políticas nacionais. A declaração do pai lança luz sobre os custos pessoais da carreira política e evidencia o equilíbrio delicado entre responsabilidade familiar e ambição pública.

De acordo com o Portal Terra, o futuro político do estado e do país poderá ser impactado pela decisão da família, enquanto a expectativa sobre uma possível candidatura continua mobilizando eleitores e especialistas.

