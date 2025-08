Reabertura da Câmara de Manaus é marcada por embates entre vereadores sobre Lula e atos pró-Bolsonaro

Notícias de Política – A primeira sessão legislativa após o recesso parlamentar na Câmara Municipal de Manaus (CMM), realizada nesta segunda-feira (4), foi marcada por discursos acalorados e evidenciou o embate político entre parlamentares governistas e de oposição. O clima esquentou em meio a menções à manifestação ocorrida no domingo (3), na Ponta Negra, zona oeste da capital, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Parlamentares do Partido Liberal (PL), participaram do protesto ao lado de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A mobilização popular teve como foco críticas à atuação do STF e ao governo federal. O ato foi defendido na Casa por vereadoeres como Capitão Carpê e Coronel Rosses.

Na tribuna da CMM, o vereador Zé Ricardo (PT) fez defesa contundente da gestão Lula, elencando programas e políticas do governo federal. Aproveitou o momento para criticar a administração municipal e também tratar de política internacional, citando o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. O petista destacou ainda o 17º Encontro Nacional do PT, ressaltando o evento como um espaço de defesa da soberania brasileira frente a influências estrangeiras.

A resposta veio do vereador Capitão Carpê (PL), que voltou a criticar o governo Lula e enalteceu a mobilização ocorrida no domingo. “Eu quero parabenizar a população da cidade de Manaus e o Brasil que saíram às ruas sem medo porque ainda assim somos um país livre. Existe a democracia no Brasil, apesar de ela, neste momento, estar sendo ameaçada e ferida”, declarou o parlamentar.