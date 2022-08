Recuperação de ruas custará mais de R$ 10 milhões aos cofres públicos de Benjamin Constant

Redação AM POST

O prefeito de Benjamin Constant, David Bemerguy, firmou um contrato de mais de R$ 10 milhões com uma empresa para obra de recuperação do sistema viário no município. O termo do contato foi publicado no Diário Oficial dos Municípios (DOM) nesta quarta-feira (31).

A obra de pavimentação na estrada custará o valor global de R$ 10.236.255,44 (dez milhões, duzentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) dos cofres públicos da prefeitura, e serão realizadas pela empresa E. B. Braulio Construções LTDA, inscrita sob o CNPJ de nº 17.697.124/0001-70.

Segundo o site da Receita Federal, a empresa está situada no bairro Dom Pedro, em Manaus e tem como principal atividade a construção de edifícios.

O contrato assinado no dia 8 de agosto deste ano, não especificou quando a obra irá iniciar e nem o prazo de entrega.