Renan Calheiros apresenta “Pacotão da Censura” para atingir manifestações contra vitória de Lula

O senador Renan Calheiros (PMDB- AL) apresentou um pacote de leis chamado por ele de “Pacotão da Democracia” mas apelidado de “Pacotão da Censura”. Entre as propostas, está a punição com até quatro anos de detenção para quem obstruir vias públicas com o objetivo de contestar o resultado eleitoral declarado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além disso, ainda prevê prisões entre 1 e 3 anos para quem fizer uso de “discurso de ódio” com teor político, e discriminação política.

O senador da esquerda defende que todos os atos contra o estado de Direito e Democrático sejam julgados unicamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Esta proposta teria que ser implementada via PEC.

O pacotão, na verdade é uma medida para calar toda e qualquer opinião contrária a do “sistema”. A proposta é apenas mais um ataque à liberdade de expressão e repressão de opiniões políticas divergentes da esquerda.

Renan é aquele político que sintetiza tudo o que há de pior no sistema político brasileiro. Uso da máquina pública para assuntos particulares, envolvimento em inúmeros escândalos e réu em tantos processos, que deixa a muitos sem entender como ainda circula livremente pelos corredores de Brasília. Um verdadeiro camaleão político, que só não bateu continência para o Governo Bolsonaro por motivos óbvios.

Da bancada do Amazonas no Senado, Omar Aziz(PSD) e Eduardo Braga (MDB) não se manifestaram sobre a proposta já Plínio Valério (PSDB) disse que o projeto não passa no Senado.

“Simplesmente eu vejo como um tiro no coração e na cabeça da democracia. O cerne da democracia, o que caracteriza e fortalece a democracia e exatamente você poder contestar. Você poder achar que seu time perdeu, que seu candidato perdeu, porque o juiz foi ladrão, que você perdeu a eleição porque foi enganado. Você tem direito de contestar e de se manifestar. E esse pacotaço aí, que não vai passar no Senado, atinge de morte a nossa democracia que é tão nova”, afirmou Plínio ao site Direto ao Ponto.

