Renan Calheiros cedeu a pressão de Eduardo Braga para incluir Wilson Lima no relatório final da CPI da Covid

Redação AM POST

Na última terça-feira (26/10), o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), e o ex-secretário de Saúde do estado, Marcellus Campelo foram incluídos no rol dos 80 indiciados do relatório final da CPI da Covid feito pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) que foi pressionado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM) para fazer a alteração.

De acordo com informações de bastidores, Braga exigiu que Renan adicionasse o nome Wilson no relatório pois ele só se tornou relator da CPI graças a indicação de Eduardo que é líder do MDB no Senado. A pressão política foi feita porque o senador do Amazonas pretende disputar as eleições de 2022 para o governo do Estado e Wilson Lima seria seu grande osbstáculo.

Com o movimento, Lima passa a ser o único governador a constar entre os indiciados pela CPI da Covid. Ele também foi o único gestor a ser convocado para depor na comissão, mas conseguiu mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para não comparecer à Casa.

O G7, grupo majoritário que comanda os trabalhos da comissão, tinha entendimento de que a CPI não teria competência legal para atribuir sugestões de indiciamento a gestores estaduais. A avaliação contemplava a justificativa dada pelo STF para garantir a não ida do governador do Amazonas ao Senado Federal. Mas Braga exerceu influencia e cobrou favor feito a Renan Calheiros.

Eduardo Braga, usou a CPI da Covid como palanque eleitoral e também para vender a imagem de defensor do combate à pandemia e da saúde do Estado, porém, esquece que quando administrou o Amazonas a área da saúde tinha vários problemas. Ele está há cerca de 10 anos sem conquistar um cargo no Executivo, tendo sido derrotado até com quem escolheu apoiar em disputas pela Prefeitura de Manaus e quase não foi reeleito senador em 2018.

Atualmente o senador, usa discurso de paladino na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no combate a todos os problemas da saúde e tenta desqualificar a atual gestão do atual governador Wilson Lima (PSC), seu possível adversário no próximo pleito.