Renan Calheiros critica Arthur Lira e o acusa de calote financeiro e agressão

Nesta segunda-feira, 29/5, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, lançou duras críticas ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Calheiros classificou Lira como um mau exemplo e o acusou de dar calotes financeiros e agredir sua ex-esposa. A autenticidade da publicação foi confirmada pelo Metrópoles.

As acusações de Calheiros foram feitas por meio de uma postagem no Twitter, na qual ele compartilha declarações de um empresário ruralista chamado Ricardo Barreto Dantas. Dantas acusa Arthur Lira de descumprir um acordo milionário para a compra de gado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O senador acusa Lira de ser um “caloteiro” e afirma que o presidente da Câmara tem o hábito de não honrar seus compromissos financeiros. Além disso, Renan o acusa de corrupção e agressão contra mulheres, mencionando o suposto caso de agressão sofrido por Jullyene, ex-esposa do deputado.

Em resposta à acusação de calote, a equipe de Lira declarou: “Não houve a operação comercial relatada pelo senhor Ricardo Barreto Dantas, conforme estabelecido em uma decisão judicial na qual o juiz do caso ressalta a inexistência do suposto negócio jurídico, bem como a fraude cometida no preenchimento da data do cheque – além de determinar sua prescrição. Também informamos que não houve recurso contra a sentença judicial, que transitou em julgado”.

Lira foi absolvido da suposta agressão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2015. Em 2021, quando se candidatou pela primeira vez à presidência da Câmara dos Deputados, Jullyene afirmou ter sido ameaçada para mudar seu depoimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Calheiros, que foi presidente do Senado em 2006, mencionou que aprovou a Lei Maria da Penha para punir “meliantes como ele”. Espera-se que nas eleições de 2026, Renan Calheiros e Arthur Lira se enfrentem na disputa por uma vaga no Senado. No próximo pleito, duas vagas estarão em disputa.

Redação AM POST