Renan Calheiros detona PT por aprovar orçamento secreto: “incoerência brutal”

Redação AM POST

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) criticou, nesta sexta-feira (16), o Partido dos Trabalhadores (PT) por ser favorável ao projeto de resolução que cria regras mais rígidas para a distribuição de recursos das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto.

Continua depois da Publicidade

“Acho que é um incoerência brutal do PT”, disparou Renan durante a sessão que analisa o projeto.

Senador do MDB é aliado do presidente eleito Lula, mas é forte crítico do orçamento secreto, operado pelo seu rival presidente da Câmara, deputado federal Arthur Lira.

“Acho essa votação totalmente indevida. O Brasil debateu muito sobre esse tema. Eu lamento até que o PT tenha encaminhado favoravelmente. Essa resolução está na contramão de todos os votos de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal”, reclamou Renan. “A possibilidade de ela valer, ter eficácia em função da decisão do Supremo que virá, apenas dois ministros faltam votar, é zero porque ela não resolve nada do ponto de transparência, da impessoalidade”, completou.

Continua depois da Publicidade

O texto foi aprovado por ampla maioria pelos deputados e pelos senadores. Na Câmara dos Deputados, foram 328 votos a favor e 66 contrários. No Senado, foram 44 a favor e 20 contra.

Praticamente todos os partidos na Câmara e no Senado foram favoráveis ao projeto. Apenas o PSOL, Novo, Rede e PSB se manifestaram contra a proposta. Os demais partidos, incluindo o PT, votaram a favor do texto apresentado pelas Mesas Diretoras da Câmara e do Senado.

Continua depois da Publicidade

Vale lembrar que em 25 de agosto deste ano, o então candidato à Presidência Lula (PT) disse em entrevista ao Jornal Nacional, da Rede Globo, que se “comprometeu” com o povo brasileiro, caso fosse eleito, que iria convencer o Congresso a abrir mão do “Orçamento secreto” — que só era chamado de “secreto” para desgastar o presidente Jair Bolsonaro.

“Tem deputado liberando R$200 milhões, R$150 milhões, R$100 milhões, isso é um escárnio. Isso não é democracia. Então essas coisas pode ficar certa que nós vamos resolver. Eu estou olhando para você porque eu quero que você me cobre. Nós vamos resolver conversando com os deputados”, disse Lula a jornalista Renta Vasconcelos.

Continua depois da Publicidade