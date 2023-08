Repórter da Globo diz que ministro de Lula pediu foco da imprensa nos casos de desgaste a imagem de Bolsonaro

O repórter da da GloboNews, Guilherme Balza, revelou que no Palácio do Planalto o discurso é que a imprensa foque nos casos que estão aparecendo para desgastar a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com o jornalista um ministro de Lula pediu para ele focar nos assuntos sobre Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e no hacker Walter Delgatti Neto, que na semana passada, depoimento à CPI dos Atos de 8 de janeiro do Congresso, fez denúncias sobre a deputada federal Carla Zambelli e o ex-presidente.

A recomendação foi feita por telefone, quando Balza tentava confirmar a informação de que haverá mudanças ministeriais. “Eles querem que o foco fique mesmo nessas denúncias que estão aparecendo”, disse Balza.

“Inclusive, pela manhã, mandei mensagem para o ministro, para perguntar sobre outro assunto, falar a respeito de reforma ministerial, se teria anúncio de ministro novo, e ele disse o seguinte: “Nada disso. Nem hoje, nem nos próximos dias. Vocês têm que ficar focado em Cid e Delgatti. A imprensa já tem muito trabalho. Então, esqueça essa história de reforma ministerial”, completou.

Redação AM POST*