Representação contra Jandira Feghali pode resultar em cassação

Com apoio do Roberto Jefferson, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL/SP) acionou a deputada Jandira Feghali (PCdoB/RJ) no conselho de ética da Câmara. Em um vídeo, publicado na sexta-feira (2), o parlamentar disse que Jandira quebrou o decoro parlamentar ao postar foto do genocida Josef Stálin em suas redes sociais.

Jefferson é presidente do PTB e assinou o documento apresentado contra a deputada do PCdoB.

De acordo com Eduardo Bolsonaro, uma publicação de Feghali é uma ‘clara relativização das atrocidades cometidas pelo ditador soviético’, tais como o Holodomor Ucraniano.

– O Holodomor foi o confisco de grãos da Ucrânia que em números conservadores teria levado à morte de 4 a 5 milhões de pessoas, mas que há estimativas que dizem que esta numero pode chegar a mais do que o dobro – declarou o deputado.

Ainda segundo Eduardo, “não se brinca com quem assassinou mais de 20 milhões de inocentes”.

– Não se brinca com quem assassinou mais de 20 milhões de inocentes, maioria por apenas discordar do cruel genocida. É inimaginável que alguém tente relativizar a imagem, por exemplo de Hitler, ditador do sistema nazista que é justamente criminalizado no Brasil.

Em seu vídeo, ele também destacou que a Ucrânia já criminalizou tanto o nazismo quanto o comunismo, por ambos os regimes sempre desaguarem em sanguinários genocídios. Eduardo apontou que Jandira poderá ter seu mandato cassado por apologia ao genocídio.

Fonte: Pleno.News