Republicanos mira em Isabelle Nogueira para disputa de deputada federal em 2026

Em 2024, após deixar o reality show, o nome de Isabelle chegou a ser cogitado como possível candidata a vice-prefeita em Parintins.

Por Jonas Souza

29/08/2025 às 16:55 - Atualizado em 29/08/2025 às 17:48

Notícias de Política – O partido Republicanos articula a possível candidatura de Isabelle Nogueira, ex-participante do Big Brother Brasil 2024 e cunhã-poranga do Garantido, à Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. A movimentação já conta com o interesse declarado do presidente da legenda, Marcos Pereira.

Com quase seis milhões de seguidores no Instagram, Isabelle é considerada um fenômeno midiático, capaz de atrair grande público, o que tem despertado o interesse de partidos políticos para a disputa eleitoral.

Em 2024, após deixar o reality show, o nome de Isabelle chegou a ser cogitado como possível candidata a vice-prefeita em Parintins, mas o plano não se concretizou.

Apesar das articulações, a ex-BBB afirmou em entrevista recente que não pretende ingressar na política por enquanto. “Tenho, sim, projetos futuros, mas não na política”, declarou. Ela também revelou que vem recebendo convites de diferentes partidos desde o ano passado, mas até o momento não aceitou nenhum.

Outro lado

A reportagem do Portal AM Post buscou comunicação com partido Republicanos no Amazonas, por meio do seu presidente, Silas Câmara. No entanto, até o fechamento desta matéria não tivemos retorno. O espaço permanece aberto.

