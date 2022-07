Requerimento de Roberto Cidade é atendido e promove melhorias de serviços no Puraquequara

Redação AM POST

O requerimento apresentado à Amazonas Energia pelo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), solicitando a adoção de medidas emergenciais de reparos no posteamento e na rede de iluminação pública do Ramal do Castanheira, Av. Colantino Aleixo, Comunidade Bela Vista, Puraquequara, zona Leste da capital, foi atendido pela concessionária.

Continua depois da Publicidade

“Agradeço pela agilidade com que a concessionária atendeu nossa demanda. Os pedidos chegam até nós e nosso compromisso é fazer com que sejam encaminhados aos órgãos, às secretarias responsáveis para que sejam solucionados. Uma iluminação pública de qualidade contribui para a sensação de segurança e, com certeza, a realização do serviço será um ganho para os moradores, sem contar que ali também é importante para a trafegabilidade no ramal de acesso à comunidade”, disse.

Experimento

Um experimento realizado em Nova York, nos EUA, pelo Bureau Nacional de Pesquisa Econômica em parceria com a polícia metropolitana, revelou a importância da iluminação das ruas para a segurança pública. Os pesquisadores constataram que houve uma redução de 36% nos crimes ocorridos durante a noite em vias que receberam reforço na iluminação. Em valores absolutos, a criminalidade caiu 4% nos endereços analisados.

Continua depois da Publicidade

Segundo o mesmo estudo, para se obter resultado semelhante, seria preciso aumentar o efetivo policial em 10% – algo muito mais caro aos cofres públicos e demorado de se implantar. “É importante que todos os meios sejam empenhados para que possamos melhorar a qualidade de vida do cidadão, para que ele se sinta mais seguro no ir e vir e para que ocupe os espaços públicos com mais tranquilidade. Agradeço pela brevidade com que essa demanda foi atendida”, finalizou Cidade.