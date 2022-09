Requerimentos de Roberto Cidade buscam melhorias para o bairro Coroado, zona Leste da capital

Redação AM POST

O deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), apresentou uma série de requerimentos em favor dos moradores do bairro Coroado, zona Leste de Manaus. As áreas de educação e infraestrutura foram as que mais demandaram indicações por parte do parlamentar.

Destinados aos executivos Estadual e Municipal, os requerimentos demandam a realização de reforma e modernização da Feira Municipal do Coroado (REQ 2984/2022) à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

Para a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), a solicitação é quanto a transformação da E.E Deputado Josué Cláudio de Souza (REQ 2983/2022) em Escola Estadual de Tempo Integral (EETI). Também à Seduc, o parlamentar requer que a E.E Cacilda Braule Pinto (REQ 2982/2022) seja transformada em Escola de Tempo Integral e que seja feita a instalação da cobertura da quadra de esportes da E.E Aristóteles Comte de Alencar (REQ 2981/2022).

Na área de infraestrutura, os requerimentos de Roberto Cidade são para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) faça a reforma e a revitalização das praças e academias ao ar livre do bairro Coroado (REQ 2979/2022), e ainda que seja feita a reforma e revitalização das grades de proteção das avenidas Beira Mar e Beira Rio (REQ 2977/2022).

“Tenho certeza de que podemos contar com a sensibilidade e compromisso dos gestores estaduais e municipais para realizar as melhorias e ajustes que os moradores do bairro Coroado necessitam. Fizemos os requerimentos, os encaminhamentos, estamos acompanhando e tenho certeza de que tão logo seja possível essas demandas serão atendidas. O bairro Coroado é um dos mais populosos de Manaus e precisa que, de tempos em tempos, as estruturas e a forma com que está organizado sejam reformuladas para melhor atender à população. É assim em relação as escolas, por exemplo, que se puderem passar a ser escolas de tempo integral irão contribuir para a melhor formação do jovem cidadão. Agradeço desde já pela boa receptividade do Governo do Estado e da Prefeitura de Manaus”, disse.