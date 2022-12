Requerimentos de Roberto Cidade solicitam implementação de projetos em Manicoré e melhorias em bairros de Manaus

Redação AM POST

Atento às demandas que chegam ao seu gabinete, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), encaminhou ao Governo do Estado e à Prefeitura de Manaus requerimentos solicitando a implementação de projetos no interior do Amazonas e a execução de serviços de infraestrutura em Manaus.

Entre os requerimentos encaminhados pelo gabinete do parlamentar está o nº 3541/2022, que indica ao Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR), a inclusão de ações do “Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci)” e do “Programa Respirar” no município de Manicoré.

“É indiscutível o valor e os benefícios que o esporte e o lazer proporcionam na vida das pessoas, sobretudo, das crianças e dos jovens, por isso nossa indicação para que Manicoré possa ser contemplada com a expansão das atividades para o município. Essas são importantes ferramentas de inclusão social, de transformação social, além de possibilitarem que novos talentos sejam descobertos e que tenham oportunidades de mudança de vida. Também solicitamos a inclusão de Manicoré no ‘Programa Respirar’, que atua na reabilitação e fisioterapia de pessoas, especialmente das que enfrentaram a Covid-19”, justificou.

Roberto Cidade também encaminhou requerimentos que solicitam melhorias na capital, Manaus. Dentre eles está o nº 3534/2022, enviado à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), para que realize medidas emergenciais quanto à trafegabilidade do Ramal São Francisco 2, Km 12, da BR-174.

“O início do período de chuvas tem agravado a situação da via, impossibilitando o tráfego seguro de veículos e pedestres. A adoção de medidas emergenciais é de grande importância para garantia do direito de ir e vir dos sitiantes e de todas as outras pessoas que precisam trafegar pelo ramal”, defendeu.

Já o requerimento nº 3531/2022 solicita à Seminf que faça a limpeza e a reforma de bueiro localizado na rua Calvário, bairro Novo Israel, zona Norte. “O bueiro teve a tampa furtada e desde então os moradores têm sofrido com o constante entupimento e transbordamento dele. Estamos em um período chuvoso e um bueiro sem tampa é motivo de grande risco para a população, uma vez que pode causar acidentes fatais. Já vimos isso acontecer em Manaus e não queremos que se repita”, afirmou.

Por meio do gabinete também foi encaminhado à Prefeitura de Manaus, direcionado ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o requerimento nº 3483/2022 que solicita a possibilidade de instalação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Josefa Dantas, Novo Israel, zona Norte.

“Os moradores nos apresentaram a demanda justificando que no local vem acontecendo muitos acidentes de trânsito, especialmente em razão da imprudência de condutores de motocicletas, que ficam trafegam em alta velocidade e empinando as motos. A implementação de um redutor de velocidade no local visa assegurar a integridade física e material dos que trafegam por lá”, falou.