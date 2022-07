“Resgate da BR 319 será a minha principal luta no Senado”, diz Chico Preto em live

Redação AM POST

O pré-candidato ao Senado Federal, Chico Preto (Avante), fez uma live em sua rede social na noite desta quinta-feira (28), para comemorar a licença prévia, emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O político afirma que levará para tribuna do Senado a luta do resgate da BR 319.

Durante a transmissão ao vivo no instagram, Chico Preto, menciona a importância e o fortalecimento que a BR 319 vai trazer ao Amazonas. “A integração do Amazonas por meio desse acesso da BR 319, garantirá um forte fortalecimento econômico. Por essa razão, quando estiver no Senado, lutarei para que essa rodovia seja totalmente concretizada para o povo amazonense”, declarou.

O político parabenizou ao Governo Federal, Governo do Amazonas, Prefeitura de Manaus e a sociedade organizada pela luta. “É uma vitória parcial, mas uma vitória muito importante, porque ainda há a licença de instalação para ser efetivada. Mas devemos comemorar, porque é a esperança que triunfa, aquecendo ainda mais a economia do Estado, gerando emprego e renda”, disse.

Chico Preto também reconheceu o trabalho do Conselho Regional de Engenharia (CREA/AM), Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas (OAB/AM) e Associação dos Amigos e Defensores da BR 319. “Muitos destes profissionais estavam na linha de frente, pressionando, fazendo interação e gestão do processo sobre esse assunto”, finaliza.

* Com informações da assessoria de imprensa