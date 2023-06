A primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS) do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conhecido como Conselhão do Lula, custou R$ 324,4 mil aos cofres públicos. O encontro foi realizado em 4 de maio deste ano. As informações são do jornal Poder360.

De acordo com levantamento, o maior gasto do Conselhão foi com passagens aéreas: o governo Lula desembolsou nada menos que R$ 255 mil dos pagadores de impostos para custear a ida de seus convidados.

As diárias em Brasília foram o segundo maior gasto, totalizando R$ 53 mil. Só o deslocamento em Brasília custou R$ 7,6 mil. Outros R$ 7,6 mil foram gastos em pastas de capa dura, e mais R$ 940 foram desembolsados para a compra ou fabricação de blocos de anotações. O governo federal também gastou R$ 437 para confeccionar os certificados do Conselhão e outros R$ 150 com cartões com QR codes.

Sediada no Palácio do Itamaraty, a reunião do Conselhão de Lula teve 246 participantes. 63 deles eram executivos, 55 eram de institutos e associações e outros 26 eram empresários. Havia ainda a presença de sindicalistas, integrantes de movimentos sociais, economistas, advogados e até mesmo influenciadores.

