Ricardo Nicolau continua no PSD e ação de Liliane Araújo para tomar cadeira dele na Aleam é infundada

A jornalista Liliane Araújo (PSL), que já foi candidata aos cargos de deputada estadual e vereadora, em Manaus, quer a todo custo entrar na política e agora busca tomar o mandato do deputado estadual, Ricardo Nicolau, de quem é suplente. Ela entrou nessa terça-feira (21) com uma ação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) requerendo o ano restante do mandato do deputado alegando que ele cometeu infidelidade partidária por, segundo a jornalista, ter deixado o PSD para se filiar ao partido Solidariedade “sem justa causa”.

Porém, Liliane pode ser acionada na Justiça por calúnia contra Ricardo Nicolau. Há um equívoco na informação que vem sendo amplamente divulgada pois o deputado continua filiado ao PSD, fato que pode ser facilmente conferido no portal da Justiça eleitoral.

Segundo Nicolau, ele realmente reafirma intenção de ir para o Solidariedade, conforme anúncio público que fez no final de outubro último. Contudo, tal mudança só pode ser realizada na janela partidária, em abril de 2022.

De acordo com juristas além de denunciação caluniosa, Liliane também agiu de má-fé, em litigância sem sentido. Por isso, possível ação de Nicolau pode render a ela, no limite, até mesmo pena de prisão.

Além disso, especialistas do direito eleitoral apontam que Liliane, que não encontrou um partido para se filiar desde que deixou o PSL, não possui legitimidade para mover ação desse tipo.

Aliados do deputado avaliam que Liliane está sendo usada como instrumento de grupos políticos que trabalham para inviabilizar os planos de Nicolau.

Ele já manifestou desejo de concorrer ao Governo do Estado em 2022 e, segundo seus aliados, vem crescendo nas pesquisas de pré-campanha.

