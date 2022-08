Ricardo Nicolau escolhe Cristiane Balieiro para ser sua vice em chapa ao governo do AM

Patryck Vieira – Redação AM POST

Indicada pelo deputado estadual Serafim Corrêa, a professora Cristiane Balieiro, do PSB, será a vice na chapa do candidato ao governo do Amazonas, Ricardo Nicolau (Solidariedade).

Continua depois da Publicidade

“Batido o martelo: em decisão conjunta com o Solidariedade, a nossa companheira professora Cristiane Balieiro (PSB) será a vice de Ricardo Nicolau”, disse o deputado Serafim em seu perfil no Twitter.

O anúncio foi feito em comum acordo com o presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB), deputado estadual Serafim Corrêa, na sede do partido, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

Nicolau será o candidato ao governo do Amazonas pela coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade / PSB).

Continua depois da Publicidade