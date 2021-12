Roberto Cidade anuncia 38% de reajuste salarial aos servidores efetivos da Assembleia Legislativa

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Sem aumento real no salário desde 2013, os servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), receberam um presente de Natal antecipado nesta quinta-feira (2). O presidente da Casa, deputado Roberto Cidade (PV), anunciou um reajuste de 38% nos vencimentos dos funcionários. Os valores serão pagos de forma progressiva a partir de janeiro do ano que vem.

Continua depois da Publicidade

Cidade explicou que o reajuste será de 10% em janeiro, 10% em março além da progressão funcional que acontece anualmente nesse mês, e mais 10% em agosto. O presidente da Aleam destacou, ainda, que o reajuste salarial foi analisado com responsabilidade por uma comissão instituída internamente e que o aumento é justo aos servidores que diariamente servem a Casa do povo.

“Uma pessoa que hoje recebe em torno de R$ 3.600 vai passar a receber R$ 5.100. Além disso, nós também teremos aumento nas funções. Quem tinha uma FC1 ganhava R$ 2.100 vai passar para R$ 3.500, o FC2 que era de R$ 1.200 vai ser R$ 2.500 e o FC3 que era R$ 900 passará para R$ 1.500. Essa foi uma promessa que fiz na tribuna e, hoje, eu os 24 deputados estaduais estamos cumprindo”, disse.

O diretor-geral da Assembleia, Wander Mota, destacou o comprometimento do presidente Roberto Cidade com a valorização dos servidores e anunciou, também, que os servidores aposentados terão um vale medicamento de R$ 1.500. “Em todas as discussões que nós tivemos desde que ele assumiu a presidência, ele orientou que preparássemos esse reajuste para 2022, já que neste ano há uma Lei Federal que proíbe o aumento”, revelou.

Continua depois da Publicidade

Agradecimento

Presidente da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Assale), Silvete Alves da Silva, fez um discurso em tom de agradecimento a Roberto Cidade.

“Agradeço ao presidente que sempre nos recebeu com carinho. Foram quase seis anos nesta luta. Ao longo desse tempo, muita gente me indagava se realmente isso iria acontecer e eu não tinha resposta. Mas quando o presidente Roberto assumiu, vi uma luz e só agradeço a Deus por esse momento”, afirmou.