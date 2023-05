Após mais de 10 convites para que o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Amazonas, Luciano Moreira de Souza Filho, prestasse esclarecimentos aos deputados estaduais quanto à recuperação das pontes que colapsaram sobre os rios Autaz Mirim e Curuçá, na BR-319, o representante do órgão respondeu, via ofício, que irá à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Conforme informação repassada nesta quinta-feira, 25, pelo presidente da Casa, deputado estadual Roberto Cidade (UB), a sugestão do superintendente é que a prestação de contas ocorra no dia 7 de junho.

“O representante do DNIT no Amazonas respondeu ao nosso convite e sugeriu vir a esta Casa para responder aos nossos questionamentos a respeito das pontes que caíram na BR-319 e que estão deixando a população sem o direito de ir e vir. Já informei ao presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da Aleam, deputado Carlinhos Bessa, sobre o ofício e pedi para vermos se faremos uma reunião no plenário ou no seio da comissão”, falou o deputado presidente.

No ofício nº 92649/23, o DNIT, afirma que: “o Eng. Civ. Sr. Luciano Moreira de Souza Filho, Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em resposta ao convite para apresentar cronograma das obras e demais informações quanto à recuperação das pontes que colapsaram na rodovia federal BR-319/AM, em 2022, sugerindo que a presente reunião seja realizada no dia 07/06/23 (quarta-feira) na parte da manhã”.

O DNIT é o órgão responsável pela manutenção das rodovias federais em todo o país e, ainda no ano passado, assinou contrato no valor de R$ 24.855.138,97, com dispensa de licitação, para a realização dos serviços para construção da ponte sobre o rio Curuçá. O contrato prevê a demolição das estruturas, remoção do entulho e construção de novas obras. No entanto, não há clareza quanto ao cronograma das atividades previstas.

Prejuízos à população

O impasse quanto às obras nos trechos têm prejudicado a população. Conforme vereadores e representantes dos municípios diretamente impactados pelos desabamentos das pontes – Autazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Nova Olinda do Norte e Manaquiri -, que estiveram na Aleam em busca de apoio quanto à recuperação das pontes, em 30 dias, pelo menos 120 mil pessoas circulam pela BR-319.

“Vereadores dos municípios diretamente afetados pela queda das pontes estiveram nesta Casa nos falando dos prejuízos à população e posso garantir que os legisladores estão unidos para que se possa começar a encontrar uma solução. Esse transtorno pode se arrastar por muitos anos se não encarado com seriedade imediatamente”, reforçou Cidade.

A ponte sobre o rio Curuçá, localizada no quilômetro 23, da BR-319, no município do Careiro da Várzea, desabou no dia 28 de setembro de 2022, deixando quatro mortos e outras 14 pessoas feridas. Logo depois, no dia 8 de outubro, a ponte Rio Autaz Mirim, no quilômetro 25, também cedeu, mas sem feridos.

