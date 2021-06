Roberto Cidade apresenta emenda à LDO para garantir financiamento a produtores rurais

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O deputado Roberto Cidade (PV), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), apresentou uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, com o intuito de garantir financiamento com juros diferenciados junto à Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), para produtores rurais afetados com a cheia histórica dos rios Amazônicos deste ano.

Levantamento feito pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM) apontou prejuízos na ordem de R$ 189 milhões em perdas dos agricultores, especialmente os produtores de bananas, hortaliças, mamão e mandioca, em 25 municípios pesquisados. Os números, segundo o parlamentar, comprovam a importância do auxílio do Estado ao setor.

“Dos 62 municípios de nosso Estado, 58 foram afetados pela cheia dos rios. Diversos setores da economia foram afetados e um dos principais foi o da produção rural, mais especificamente o da agricultura familiar. Os produtores perderam praticamente toda sua produção. A concessão de financiamentos é para que as famílias afetadas possam dispor de uma linha de crédito facilitado e com taxa de juros diferenciada, e desta forma, consigam se recuperar dessas perdas”, explicou.

Cidade pontuou ainda que não basta o Poder Público distribuir sementes aos produtores rurais, mas garantir infraestrutura que oportunize a retomada do crescimento e garantia de sustento. “É necessário que nossos agricultores possam adquirir infraestrutura, melhorar os meios de produção, aumentar a produtividade e assim gerar mais renda para a sua família. Somente desta maneira superaremos este momento de perda”, finalizou.

* Com informações da assessoria de imprensa