Roberto Cidade apresenta PL que cria o ‘Setembro Roxo’, mês de atenção a Doença de Alzheimer

Doença que acomete, em sua maioria, pessoas idosas, o Alzheimer requer mais informação quanto as possíveis causas, mas sobretudo, quanto ao modo de identificar, de como a família deve lidar com a condição e, especialmente quanto à garantia de autonomia ao paciente. Por essas razões, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), apresentou o PL 106/2022, que institui no Calendário Oficial do Estado do Amazonas o “Setembro Roxo”, mês de conscientização a respeito da Doença de Alzheimer.

No Brasil, existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade, sendo que 6% delas têm a doença de Alzheimer, segundo dados da Associação Brasileira de Alzheimer. A proposta do parlamentar é que o “Setembro Roxo” seja voltado à conscientização e incentivo ao tratamento do Alzheimer e das demências correlatas. Além de alertar a população da necessidade de adequar seu estilo de vida no sentido de prevenir este tipo de doença, como exemplo: fazer atividade física constante, melhorar o padrão dietético, manter o engajamento social, eliminar o hábito de fumar, tratar a hipertensão, diabetes e cuidar da audição.

“O Alzheimer provoca o declínio das funções cognitivas, reduz as capacidades do indivíduo e interfere no comportamento e na personalidade da pessoa. Precisamos aumentar a conscientização da população sobre o que ela causa e como ela interfere no convívio com a família e os amigos. A perspectiva de vida aumentou e com ela a necessidade de nos adaptarmos para que ela seja vivida com melhor qualidade. Isso passa pela informação e pela efetividade de leis que contribuam com o cidadão. Nosso PL vai nesse sentido”, exemplificou.

Conforme o PL, o “Setembro Roxo” tem como objetivos conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce para o tratamento efetivo da doença; além da promoção de campanhas educativas visando a elucidação de dúvidas a respeito da doença, o estimulo à visita periódica ao médico para a realização de exames preventivos, a realização de seminário, simpósios ou congressos e atividades afins, com vistas à troca de experiências, tratamentos e informações entre os profissionais da área.